Kale Barajı projesinde sınırlama süresi uzatıldı

Diyarbakır'da inşası devam eden Kale Barajı için alınan kamu yararı kararı ilan süresinin bitiminden itibaren başlayan sınırlamaya ilişkin sürenin, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kale Barajı için alınan kamu yararı kararı ilan süresinin bitiminden itibaren başlayan sınırlamaya ilişkin süre, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatıldı.

Kamulaştırma Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, kara yolu, demir yolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı, kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında 15 gün süreyle asılmak suretiyle ilan ediliyor.

Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerinde yapılan sabit tesislerle dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmıyor.

Taşınmazlardaki bu sınırlama, ilan tarihinin bitiminden itibaren 5 yıl olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılabiliyor.

Tamamlandığında 71 bin 110 dekar cazibe ve 68 bin 310 dekar pompaj olmak üzere 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Kale Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı.

Yukarışeyhler Mahallesi'nde yer alan, temelden 79 metre yüksekliğe ve 183 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip barajın, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.