Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA - Son Dakika
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Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA

19.08.2022 19:57
Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA

Kale-Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA, özellikleri ile rakiplerini geride bıraktı ve Ukrayna'da kullanıldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 6. ayını doldurdu. Her ne kadar Rus birliklerinin Ukrayna içerisine olan ilerleyişi durdurulmuş olsa da Harkov'un doğusunda kalan bölgeden Güney'de Donetsk ve Kırım'a kadar olan hat Rusya'nın kontrolü altında.

Ukrayna'nın ise bu ilerleyişi durdurmak için cephede birden çok İHA kullandığı biliniyor. Bunlardan birinin de gelişmiş özellikleri ile bilinen Bayraktar Mini İHA olduğu ortaya çıktı. Peki bu hava aracı ABD ve İsrailli rakiplerine göre ne gibi üstünler sağlıyor.

Baykar'ın minik kuşu ABD ve İsrailli rakiplerini geride bıraktı!

Bayraktar Mini İHA, boyutları nedeniyle özellikleri hakkında bir önyargı olsa da günümüzün en gelişmiş insansız hava araçları arasında bulunuyor. İlk uçuşunu 2005'te yapan ve 2007 yılında TSK envanterine alınan bu araç, Kale ve Baykar ortaklığında geliştirildi.

Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA

Bugüne kadar 60 binden fazla sorti yaptı ve toplamda 300'ün üzerinde üretildi. Türkiye dışında ilk olarak 2012 yılına Katar'a satılarak Cumhuriyet tarihinde yurt dışına satılan ilk milli hava aracı oldu. Tabii sonrasında gelen Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi çok daha gelişmiş özelliklere ve de satış başarısına sahip araçların da önünü açtı.

F-16'nın üstünde uçabilen Bayraktar Akıncı B envantere girdi!

Tabii Bayraktar Mini İHA kendi türünde pazardaki tek araç değil. Hatta ABD ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin bu alanda onlarca hava aracı bulunuyor. Fakat aşağıda paylaştığımız özelliklerine ve detaylı kıyaslama tablosuna baktığımız zaman neden Ukrayna'nın bu cihazı tercih ettiği daha net anlaşılıyor.

ÖzelliklerBayraktar Mini İHARavenSkylarkÜretici ülke/firmaTürkiye/ Kale-BaykarABD/ Aerovironment İsrail/ ElbitOperasyonel irtifa600+ m150+ m300+ mUçuş menzili15 km7 km10 kmHavada kalış süresi60-80 dakika60 dakika60 dakikaFaydalı yükEO, IR kameraEO, IR kameraEO, IR kamera Kalkış tipiElden atışElden atışElden atışİniş tipiParaşüt/ gövde üzeri Gövde üzeriGövde üzeriOtomatik yönlenen anten sistemiVar – 2 eksen yönlenme YokYokGPS bağlantısıINS destekli uçuşYokYokOtomatik Viril, Stall durumlarından kurtarmaVarYokYok

Ukrayna ordusunun zırhlı ve yaya Rus birliklerini gözlemlemek ve de topçu atışlarında hedef belirlemek için kullandığı Bayraktar mini İHA sahada görüntülendi. #Bayraktar #Bayraktarminiiha #Bayraktardrone #Turkishdrone #Ukraniandrone #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dTSPchDUAZ

— M. Can AKA (@mcaka_17) August 19, 2022

Bayraktar Mini İHA özellikleri

Haberleşme menzili: 15km

Havada kalış süresi: 60-80 dakika

Uzunluk ve kanat açıklığı: 1.2 m – 2 m

Operasyonel irtifa: 2000 feet – 600+ m

Faydalı yük – ISR: Gündüz ve gece kameraları (değiştirilebilir)

Maksimum hız: 30-40 knot, 75km/s

Kalkış ve iniş sistemi: Elden atış- gövde üzeri veya paraşüt

İtki tipi: Fırçasız elektrik motoru

Otomatik pilot ile seyir

Joystick destekli yarı otomatik uçuş

Karbon fiber, kevlar kompozit yapı

Yer Kontrol İstasyonu özellikleri

Boyutlar: 17 x 35 x 43 cm

Gösterge panelleri

Dahili anten ile 10 km haberleşme menzili

OYAS sistemi – 20 km haberleşme menzili

Ağırlık: 9.9 kg

220V AC, 12V DC giriş

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, Tragger, Ukrayna, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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