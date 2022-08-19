Ukrayna'nın gizli silahı görüntülendi! Bayraktar Mini İHA

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 6. ayını doldurdu. Her ne kadar Rus birliklerinin Ukrayna içerisine olan ilerleyişi durdurulmuş olsa da Harkov'un doğusunda kalan bölgeden Güney'de Donetsk ve Kırım'a kadar olan hat Rusya'nın kontrolü altında.

Ukrayna'nın ise bu ilerleyişi durdurmak için cephede birden çok İHA kullandığı biliniyor. Bunlardan birinin de gelişmiş özellikleri ile bilinen Bayraktar Mini İHA olduğu ortaya çıktı. Peki bu hava aracı ABD ve İsrailli rakiplerine göre ne gibi üstünler sağlıyor.

Baykar'ın minik kuşu ABD ve İsrailli rakiplerini geride bıraktı!

Bayraktar Mini İHA, boyutları nedeniyle özellikleri hakkında bir önyargı olsa da günümüzün en gelişmiş insansız hava araçları arasında bulunuyor. İlk uçuşunu 2005'te yapan ve 2007 yılında TSK envanterine alınan bu araç, Kale ve Baykar ortaklığında geliştirildi.

Bugüne kadar 60 binden fazla sorti yaptı ve toplamda 300'ün üzerinde üretildi. Türkiye dışında ilk olarak 2012 yılına Katar'a satılarak Cumhuriyet tarihinde yurt dışına satılan ilk milli hava aracı oldu. Tabii sonrasında gelen Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi çok daha gelişmiş özelliklere ve de satış başarısına sahip araçların da önünü açtı.

F-16'nın üstünde uçabilen Bayraktar Akıncı B envantere girdi!

Tabii Bayraktar Mini İHA kendi türünde pazardaki tek araç değil. Hatta ABD ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin bu alanda onlarca hava aracı bulunuyor. Fakat aşağıda paylaştığımız özelliklerine ve detaylı kıyaslama tablosuna baktığımız zaman neden Ukrayna'nın bu cihazı tercih ettiği daha net anlaşılıyor.