Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak - Son Dakika

Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak

7 saat önce

Kale Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle elektrik giderlerinde yüzde 30-40 tasarruf sağlayacak.

Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak, System.String[]

Kale Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle elektrik giderlerinde yüzde 30-40 tasarruf sağlayacak.


Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GES projesiyle 1 milyon dolar yatırım bedeli bulunan proje kapsamında 840 kilovatsaat gücünde 3 bin 284 güneş panelinin Bayrak Tepe mevkisinde kurulduğunu anlattı.

Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak finansal, fiziksel ve yönetimsel açıdan güçlü bir belediye oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Sağınç, "Yaptığımız projelerle belediyemizde ciddi bir tasarruf sağlarken aynı zamanda yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Güneş Elektrik Santrali Projemiz ile günlük bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Projemiz kendisini beş yılda amorti edecek. Aylık elektrik giderimizin yüzde 30-40'ını bu sistem karşılayacak. Buradan sağladığımız tasarruf ile hemşehrilerimize daha etkin ve daha iyi hizmeti sunacak bütçeyi yakalayacağız. Buradan sağladığımız tasarruf ilimize yeni yatırımlar olarak dönecek."

Üretilen elektriğin fazlasının satılacağını anlatan Sağınç, bu sayede belediyeye gelir sağlayacaklarını da vurguladı.

Mehmet Salih Sağınç, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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