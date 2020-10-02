KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR - Son Dakika

KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR

İlandır

Kale Çelik Kasa ailesine katılan yeni ev ve ofis tipi kasalarla, ev ve iş yerinizdeki değerli varlıklarınızı koruma altına almak çok kolay.

KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR, System.String[]

Kötü niyetli girişimlere karşı gösterdiği dirençle ünlü Kale Çelik Kasa'ları keşfetmek ve size en uygun kasayı seçmek için Kale'nin Pazar hariç her gün açık olan Vadistanbul Konsept Mağazasını ziyaret etmeniz yeterli.

Sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle değerli varlıklarınızı koruma altına alan Kale Çelik Kasa, ürün gamını piyasaya sunduğu yeni modellerle genişletiyor.

Yeni Kale KK 850 ev ve ofis tipi para kasaları geniş kullanım alanı sunuyor

Yeni Kale KK 850 model ev ve ofis tip para kasası, 85 cm yüksekliği, 50 cm derinliği ve genişliği ile fonksiyonel bir kullanım alanı sunuyor. Kadife kaplı iç yüzeyiyle elegan bir duruşa sahip olan kasalar, geniş iç hacmi ve rafları sayesinde istediğiniz her türlü değerli eşyanızı ya da laptop, kamera gibi teknolojik aletlerinizi güvenle saklama imkanı sağlıyor. Dolgu malzemesi ve beton ile ciddi oranda ağırlaştırılan ve 350 kilogram ağırlığa sahip olan Kale KK 850 model ev ve ofis tip para kasaları, hırsızların taşıyarak götürmesine karşı ekstra önlem almanızı sağlıyor. Anahtarlı ve elektronik olarak iki farklı kilitleme alternatifine sahip kasalara, talebe bağlı olarak parmak izi okuyuculu dijital kilit de takılabiliyor.

Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi kasalar kompakt ölçüleriyle dar alanlar için uygun

Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi para kasaları ise 60 cm yüksekliği, 50 cm genişliği ve 47,7 cm derinliği ile kompakt bir görünüm sunuyor. Bu sayede dar kullanım alanları için de uygun olan yeni kasalar, ofisinizde değerli varlıklarınızı koruma altına almanızı sağlıyor. Elektronik ve anahtarlı olmak üzere iki farklı kilitleme seçeneğiyle üretilen kasalar, dışarıdan müdahale edilemeyen gizli menteşeleri sayesinde üstün güvenlik sağlıyor. Yeni KK 600 Çift Kombinasyon Kilitli ev ve ofis tipi para kasalarına talep doğrultusunda tamamen dijital kilit uygulaması da yapılabiliyor.

Kale Çelik Kasa'lar beton ile ağırlaştırılıyor

Çelik, dayanıklılığı ve uzun süre kullanıma uygun olması sebebiyle kasaların daha da güvenli olmasını sağlıyor. TSE tarafından hırsızlığa karşı direnci test edilerek onaylanan Kale Çelik Kasa'lar; oksijen kaynağı, elektrikli testere, matkap gibi malzemelere karşı uzun süre direnç gösteriyor. Ayrıca gövdesi ve kapağı güçlendirilmiş beton ile kuvvetlendirilerek, ciddi oranda ağırlaştırılıyor. Özel talep olan durumlarda zemine veya duvara montajlama hizmeti ile ekstra güvenlik sağlanabiliyor. Kale Çelik Kasa'nın kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik, ticari kasa modelleri, ankastre kasa modelleri, zırhlı kasa modelleri, yangına dayanıklı kasa modelleri gibi birçok farklı ürün seçenekleri bulunuyor.Farklı renk seçenekleriyle öne çıkan ev tipi kasalar ise küçük ve hafif olması nedeniyle ev, otel ve ofis kullanımlarında tercih ediliyor. Kale Çelik Kasa'lar iki yıl garanti güvencesiyle sunuluyor.

Kale Endüstri Holding

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979'da İstanbul Güngören'deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. Bugün, Kale Endüstri Holding çatısı altında Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunmaktadır. Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri(İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları Ödülleri"nde metal eşya kategorisinde 11. kez ipi göğüsleyerek birinci oldu. Kale Kilit katma değerli ürünlerle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer almaktadır.

KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR

Kale Kilit, Holding, Pazar, Kale, Advertorial, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:25

Son Dakika Advertorial KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi         
16:49
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu         
14:39
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KALE ÇELİK KASA AİLESİ GENİŞLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei