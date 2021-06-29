Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesinde Yeni Bir Aşamaya Geçildi - Son Dakika

Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesinde Yeni Bir Aşamaya Geçildi Niğde Belediyesi'nin Niğde'nin ufkunu ve çehresini değiştirecek olan mega projesi kale ve çevresi kentsel yenileme projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Niğde'nin önemli tarihi eserlerinden olan Kale'de tarihi doku bozulmadan yenileme ve dönüşüm projesinde gerçekleştirilen çalışmalar her geçen gün ilerliyor. Konuyla ilgili Niğde belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Kale Yenileme Projesi kapsamında yapmış olduğunuz Efendibey Kentsel Dönüşüm alanındaki konut anlaşmanızda belirlenen konutlarla ilgili sözleşme ve anahtar teslim işlemlerinizi 28. 06. 2021 Pazartesi ve 02. 07. 2021 Cuma günleri arasında Niğde Merkez Halk Bankası Şubesinden kimliğinizi ibraz ederek gerçekleştirebilirsiniz" denildi.