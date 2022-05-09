Kale çileği tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Kale çileği tezgahtaki yerini aldı

09.05.2022 15:12
Kale çileği tezgahtaki yerini aldı

Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştirilen çilekler, tezgahlardaki yerini aldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştirilen çilekler, tezgahlardaki yerini aldı.

İlçenin Darıpınar Mahallesindeki üreticiler tarafından yetiştirilmeye başlanan çileklerin hasadına başlandı.

Çilek yetiştiricisi Yavuz Özbaysar, çilek üretimine geçen yıl başladığını belirterek bu yılki ürünün rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek, dekara 2 bin 500 kilogram ürün almayı hedeflediklerini söyledi.

Çileklerin pazarlamasında bir sorun yaşamadıklarını anlatan Özbaysar, Malatya - Elazığ D-300 kara yolu üzerinde bulunan vitamin duraklarında ürünün satışının yapıldığını ve yoğun ilgi gördünüğünü belirtti.

Özbaysar, kendilerine olan desteklerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline de teşekkür etti.

Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise ilçede yaklaşık 100 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "Yoğun olarak Albion çeşidi yetiştirilmektedir. Diğer çeşitlerden ise Kabarla, Camarosa ve yerli çeşitler mevcuttur. Raf ömrü uzun, verimi yüksek olan Albion çeşidinin hasadına Mayıs ayı başında başlanır, Kasım ayı sonuna kadar hasat devam etmektedir. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini dileriz." dedi.

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Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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