Kale'de 100 öğrenciye bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi tarafından Kurban Bayramı hediyesi olarak ilçedeki 4-15 yaşlarındaki 100 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kale Kaymakamlığında çocukların Kurban Bayramında eğlenceli vakit geçirmeleri adına düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliği, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek, ilçe merkezi ve mahallelerdeki öğretmenlerin yardımıyla 100 öğrenciye bu bayram günü sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Tıkım, bisikletlerin öğrencilerin evlerine kadar gidilerek ilçe jandarma ekipleri ve belediye personelince teslim edileceğini kaydetti.

Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediye başkanlığı ile ilçe esnafı tarafından temin edilen bisikletlerin, görevliler tarafından dağıtımı gerçekleştirildi.