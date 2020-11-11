Kale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kale ilçesi Kumluyazı ve Gülenköy mahallelerindeki programda, 550 mavi servi, kara cam ve sedirden oluşan fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol ve İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ile muhtar ve vatandaşlar katıldı.