Kale'de afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde kurum amirleri, muhtarlar ve azalara Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından muhtarlara, azalara ve kurum amirlerine salgın tedbirlerine riayet edilerek Afet Farkındalık Eğitimi verilerek bilgilendirme yapılıyor.

Kale ilçesinde düzenlenen afet farkındalık eğitimine Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, ilçe belediye yetkilileri, kurum amirleri, muhtarlar ve kamu kurumlarının personeli katıldı.

Katılımcılara deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, afet ve acil durum toplanma alanları, deprem sigortası, aile afet acil durum planı, yapısal olmayan riskleri azaltma ve önleme ile yaşam çevremizdeki riskler konularında bilgilendirme yapıldı.