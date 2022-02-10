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Kale'de afet tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Kale'de afet tatbikatı düzenlendi

10.02.2022 16:51
Kale'de afet tatbikatı düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında tatbikat düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında tatbikat düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi sınıflarda afet ve acil durum çantası hazırlama, tahliye, afet öncesi, esnası ve sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Afet Acil Mobil Uygulaması tanıtıldı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından deprem tatbikatı gerçekleştirildi, okulu tahliye eden öğretmen ve öğrenciler okulun bahçesinde toplandı.

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Hisarcık, Tatbikat, Malatya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de afet tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


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