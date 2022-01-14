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Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı - Son Dakika

Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı

14.01.2022 16:30
Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde arıcılık kursu açıldı, 32 kursiyere toplamda 72 saat eğitim verilecek.

Malatya'nın Kale ilçesinde arıcılık kursu açıldı, 32 kursiyere toplamda 72 saat eğitim verilecek.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle açılan arıcılık kursu kapsamında, İzollu İlkokulu çok amaçlı toplantı salonunda kursiyerlere eğitim verildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, yaptığı konuşmada, bal üretiminin arttırmak istediklerini belirterek, çiftçilerin teknik bilgi ve becerileni de arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kale Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da müdürlük olarak ilçede tarımsal konularda açılacak kurslarla destek vereceklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ise "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında kursun açıldığını anlatarak, "Arıcılık kursunda, 35 kursiyere 72 saatlik eğitim verilecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek. Arıcılıkla ilgili devlet desteklerinde belgesi olanlara öncelik verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan tarafından haftada 5 günü verilecek eğitimle ilçede arıcılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı - Son Dakika
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