Şuhut'ta "Bir Hareketine Bakar Hayat" trafik uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Şuhut'ta İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün de katılımıyla Şuhut Afyonkarahisar karayolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan Kaymakamı Düzgün, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmanın önemini ve hayat kurtardığını hatırlattı.

Trafikte durdurulan araç sürücüsü Mahmut Zengin konu ile ilgili açıklamalarında, "Biz emniyet kemerinizi takıyoruz sağlığımıza ve trafik kurallarına uymaya dikkat ediyoruz. Emniyet kemerlerinizi takarsanız sizler için sağlıklı olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR