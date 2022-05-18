Kale'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

Yerli Hibrit Sebze Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki 228 çiftçiye yerli hibrit sebze fide dağımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, proje kapsamında 26 bin 360 fide temin edildiğini söyledi.

Doğruyol, 6 bin 720 ipekçe f1 domates fidesi, 3 bin 360 batem özçelik domates fidesi, 8 bin 160 hızır f1 salatalık fidesi, 6 bin 160 özge f1 sivri biber fidesi, bin 960 yıldırım f1 patlıcan fidesi olmak üzere, toplam 26 bin 360 adet yerli hibrit sebze fidesini çiftçilere ücretsiz teslim ettiklerini belirtti.