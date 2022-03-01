Kale'de çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Kale'de çiftçilere tohum dağıtıldı

01.03.2022 10:50
Kale'de çiftçilere tohum dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla "Tohum Bizden, Üretim Sizden" projesi kapsamında buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla "Tohum Bizden, Üretim Sizden" projesi kapsamında buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda çiftçilere dağıtılmak üzere, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilen arpa ve buğday tohumları 28 çiftçiye ulaştırıldı.

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile toplamda 6 bin 500 kilogram buğday, 8 bin 300 kilogram arpa tohumu dağıtıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, çiftçileri sertifikalı, üretim miktarı artan, verim oranı yüksek tohumlarla buluşturduklarını belirterek, "Tohumların çiftçilere bereket getirmesini diliyorum." dedi.

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Hisarcık, Buğday, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika


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