Kale'de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale'de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri töreni düzenlendi - Son Dakika

Kale'de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri töreni düzenlendi

7 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Malatya'nın Kale ilçesinde de tören düzenlendi.

Kale'de de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri töreni düzenlendi, System.String[]

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Malatya'nın Kale ilçesinde de tören düzenlendi.


Atatürk Anıtında düzenlenen törene, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Murat Koca, daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Fırat Eryılmaz yaptı. Eryılmaz, konuşmasında, "Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; kahraman askerlerimizin cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer milletimizin iman ve azminin metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Türk Ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu bu büyük mücadele; sadece dünya tarihi üzerinde oluşturduğu büyük etkiyle değil, Türk savaş sanatının uygulanış tarzı, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere kanlı mücadelede ön plana çıkardığı kahramanlar ve askeri dehalar Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin savaş sahasında tezahürü bakımlarından dünya savaş tarihinde örneği olmayan bir olaydır" ifadelerini kullandı.


Eryılmaz, " Çanakkale Zaferi vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Türk ulusu bu zaferle, arka arkaya gelen acı olayların etkisiyle kaybettiği öz güvenini yeniden kazanmıştır" diye konuştu. - MALATYA

Çanakkale Zaferi, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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