Kale'de doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Kale Bayrak Tepe bölgesinde doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, güneşli havada, doğa yürüyüşü yaparak doyasıya uçurtma uçurdu, halay çekip açık havada gönüllerince eğlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin uçurtma şenliğine ortak olup, öğrencilerle uçurtma uçurdu, gençlerle halay çekti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, etkinliklerle hem gençlerin kaynaşmalarını hem de Gençlik Haftası'nın dolu dolu yaşanmasını amaçladıklarını belirterek, "Hem gençlerimizin hem de ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da etkinliğin üniversite sınavı öncesi öğrencilerin motivasyonunu yükselteceğini ifade etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mahir Özden de katıldı.