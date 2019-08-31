Son Dakika Haberleri: Kale'de drone ile "güvenli yol" uygulaması
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Kale'de drone ile "güvenli yol" uygulaması

3 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde emniyet ekipleri, "güvenli yol" uygulaması kapsamında drone ile uygulama yaptı.

Kale'de drone ile

Denizli'nin Kale ilçesinde emniyet ekipleri, "güvenli yol" uygulaması kapsamında drone ile uygulama yaptı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Denizli- Muğla kara yolunda denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, drone destekli kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 50 sürücüye 6 bin lira cezai işlem uyguladı.


Vatandaşlardan Mustafa Kozlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi.


Güzel bir çalışma yapıldığını belirten Kozlu, "Havadan yapılan uygulama çok güzel. Her yerde bu çalışmanın olması lazım. İnsanlar bilinçsiz şekilde araç kullanıp makas atıyorlar. Hem kendini hem karşı tarafı tehlikeye düşürüyorlar. Polislere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Denizli, Muğla, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:38 Kaynak: AA
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