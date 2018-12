Kale'de "Erdemli İnsan" Konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulunda "Erdemli İnsan Olmak ve Sorumluluklarımız" konulu konferans düzenlendi.

PAÜ Kale Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Kale İlçe Müftüsü Hasan Canlı, üniversitelilere insanın sorumluluğu ile ilgili bilgi verdi.



Ölüm ve güvenin gerçekleşmesi sonrası bir daha geri kazanılamadığını ifade eden Canlı, şunları söyledi:



"Gençler insan kimdir, neden bu dünyaya gönderilmiştir, amacı nedir, sorumlulukları nelerdir, düşünün. Hız ve haz çağında yaşayan bir gençlik var şu an dünyada ama kimileriniz ileride düşününce şimdi yaptıklarından çok pişman olacak, kiminiz de oh be iyi ki öyle yapmışım diyecek. Gaza ve frene basmayı iyi bilin. Ümitli olun, güzel görün güzel düşünün, hayatınızdan lezzet alın. Bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibarıyla güzeldir."



Konferansa Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yüksekokul öğrencileri ve öğretim görevlileri katıldı.

Kaynak: AA

