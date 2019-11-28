Kale'de ev yangını maddi hasara neden oldu
6 saat önce
Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde Nurettin Uran'a ait müstakil ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın evde maddi hasara yol açtı.
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