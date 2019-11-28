Son Dakika Haberleri: Kale'de ev yangını maddi hasara neden oldu
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Kale'de ev yangını maddi hasara neden oldu

6 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kale'de ev yangını maddi hasara neden oldu, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde Nurettin Uran'a ait müstakil ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın evde maddi hasara yol açtı.

Hürriyet, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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