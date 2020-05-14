Malatya'nın Kale ilçesinde "Evde Kal Etkinliksiz Kalma" e-Twinning projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçede bulunan İzollu İlkokulu anasınıfı öğretmeni İlknur Uğur tarafından gerçekleştirilen projeyle, öğrencilerin okuldan uzak kaldığı günlerde birçok etkinlik düzenleniyor.

Anasınıfı öğretmeni İlknur Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin etkinliklere katılarak daha verimli zaman geçirdiğini belirtti.

Tüm gelişim dallarında etkinlik düzenlediklerini aktaran Uğur, "Etkinlikler sayesinde öğrenciler okuldan uzak kalmalarına rağmen daha verimli bir zaman geçirme fırsatı buluyor. Projeye destek olan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ve İzollu İlkokul Müdürü Erkan Ak'a teşekkür ediyorum." dedi.