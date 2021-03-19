Kale'de Gençlik Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kale Belediyesi tarafından ortak yapılacak olan Gençlik Merkezinin temeli törenle atıldı.

Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi'nde 3 katlı, 1400 metrekare alan üzerine yapılacak merkezin 300 günde tamamlanması hedefleniyor.

Temel atma törenine AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Bülent Tüfenkci, güzel bir günde hayırlı bir işin yapıldığını belirterek, "Yakın zamanda inşallah belediye binasının da temelini atarız. Gençlik ve Spor Bakanımız. ilimizin birçok ilçesine ve mahallesine gençlik merkezi kazandırdı. Yarınlarımız olan gençlerimizin başta spor ve mesleki gelişimleri olmak üzere her alanda faydalı olacak merkezin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Milletvekili Hakan Kahtalı da ilçenin son iki yılda çok büyük hizmetler aldığını belirtti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca da ilçeye son dönemde çok önemli yatırımlar yapıldığını, ilçe sınırlarında bulunan yeni Kömürhan Köprüsü'nün yapılmasının ve TOKİ konutlarının örnek olduğunu dile getirdi.

Kale Gençlik Merkezinin de gençlerin birçok alanda faaliyet göstereceği ve sosyal yönden birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir merkez olacağını belirten Murat Koca, hizmetler ve yatırımlara desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara ve milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Malatya ve Kale ilçesinde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini, Kale ilçesinin daha güzel hizmetlere laik olduğunu ve temeli atılan bu merkezin gençlere ve Kale halkına hayırlı olmasını diledi.