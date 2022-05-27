Kale'de hayvan yetiştiricilerine 12 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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Kale'de hayvan yetiştiricilerine 12 sıvat dağıtıldı

27.05.2022 16:44
Kale'de hayvan yetiştiricilerine 12 sıvat dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde mera ve yaylalarda bulunan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla temin edilen 12 sıvat yetiştiricilere verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Aytaç Doğruyol, sıvatların dağıtım töreninde yaptığı konuşada, ilçede hayvancılığın gelişmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile beraber galvanizden sıvatların yaptırıldığını söyledi.

Sıvatların paslanmayan, bozulmayan ve hijyenik bir yapıya sahip olduğunu aktaran Doğruyol, "Sıvatları çiftçilerimize teslim ediyoruz. Çiftçilerimiz dağıtılan bu sıvatlar ile hayvanların temiz ve sağlıklı alanlarda su ihtiyaçlarını karşılayacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Hisarcık, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kale'de hayvan yetiştiricilerine 12 sıvat dağıtıldı - Son Dakika
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