Kale'de ihtiyaç sahibi Suriyelilere hijyen malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde ihtiyaç sahibi Suriyelilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen Sosyal Uyum Projesi kapsamında hijyen malzemesi dağıtıldı.

Proje kapsamında Malatya genelinde ihtiyaç sahibi 300 Suriyeli aileye Beydağı Gençlik Merkezi koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen malzemesi ve kırtasiyeden oluşan yardım kolisi dağıtıldı.

Bu kapsamda Kale ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Suriyelilere yardım malzemeleri verildi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdür Celal Genç, "Devletimizin ve bakanlığımızın imkanları doğrultusunda gönderilen ve ilçemizde muhacir olarak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin emanetlerini yerlerine ulaştırdık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.