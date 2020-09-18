Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi açılışı dolaysıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akkaya yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid19) pandeminin bitmesi temennisinde bulundu.

Törene, Akkaya ile okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.