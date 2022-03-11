Kale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı - Son Dakika
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Kale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı

11.03.2022 16:33
Kale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İzollu İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bent Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ramazan Parlakyıldız'ın İstiklal Marşı'nın önemini anlatan konuşmasından sonra öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösteri sunuldu.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu etkinlikte, "Yüreklerde Akif, dillerde hürriyet" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Tiyatro, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı - Son Dakika


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