Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde, kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
Mahmut Dursun Mahallesi Handere Köprüsü altında haberleşme kablosunun kesilmesi üzerine ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının internet bağlantısı gitti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi T.K'yi (38) suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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