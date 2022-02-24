Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

24.02.2022 16:13
Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

Mahmut Dursun Mahallesi Handere Köprüsü altında haberleşme kablosunun kesilmesi üzerine ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının internet bağlantısı gitti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi T.K'yi (38) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Hisarcık, Malatya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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