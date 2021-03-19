Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika

Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi

19.03.2021 14:31
Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre misina ağ ele geçirildi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre misina ağ ele geçirildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde 6 parça halinde 1700 metre misinadan yapılmış ruhsatız ağa rastlanıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Avcılık Birimi personeli tarafından ağa el konulurken, ağlara takılan altı farklı türdeki yüksek ticari değeri bulunan çok sayıdaki balıklar Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Mustafa Candaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin av yasağı döneminde daha da arttırılacağını belirten Cantaş, "sürdürülebilir balıkçılık" için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Hisarcık, Malatya, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre öncesi heyecanlandıran sözler: Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı
2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu         
14:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
14:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti         
13:35
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı         
12:52
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor         
11:40
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kale'de kaçak balık avlamada kullanılan 1700 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei