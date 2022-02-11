Kale'de "Kadına şiddete hayır" konulu eğitim verildi - Son Dakika

Kale Kaymakamlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Hayır Projesi kapsamında eğitim düzenlendi.

Kale Halk Eğitimi Merkezine bağlı mahallelerde açılan eğitimlerde, vatandaşlara şiddet, şiddet ve türleri, aile içi iletişim gibi konularda Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehber öğretmeni Mete Sarıbaş ve Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi görevlileri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sarıbaş, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan tam olarak yararlanmalarının sağlanması amacıyla 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın hayata geçirildiğini belirtti.