Kale'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Kale'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri

Malatya'nın Kale ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Malatya- Elazığ D-300 kara yolu Mahmut Dursun Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidindeki etkinlikte, sürücülere farklı uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıttı. Etkinliğe İlçe Emniyet Amir Vekili Nazım Bayer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mahir Özden,Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Genç ve ağlık personelleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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