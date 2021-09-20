Kale'de ki· restaurantin yildizi yükseli·yor - Son Dakika
Üye Girişi

Kale'de ki· restaurantin yildizi yükseli·yor

20.09.2021 10:01

Giresun Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek yeni yüzüyle birlikte uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete başlayan Kale'de ki restauranta olan ilgi her geçen gün artıyor.

Giresun Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek yeni yüzüyle birlikte uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete başlayan Kale'de ki restauranta olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kale'ye özgü ve modern bir mimariyle dizayn edilen restaurant yerli yabancı turistleri ve tüm vatandaşları en iyi şekilde ağırlıyor. İşletmesi Belediye iştiraki şirket tarafından yürütülen tesiste Giresun yöresel tatları, balık çeşitleri, yöresel kahvaltı ve pide çeşitleri misafirlere ikram ediliyor.

Binasıyla, personeliyle ve yöresel tatlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen tesis kapalı alanı ve eşsiz güzellikteki bahçesiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sosyal tesisi ticari amaçla değil, şehrimizin yöresel tatlarının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtıklarını belirterek: "Belediye olarak şehrimizin her yönüyle tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü turizmin ilk ayağının tanıtım olduğuna inanıyorum. Bu tesisimiz de yöresel tatlarımızın tanıtımı için etken olacak. Şehrimize son derece güzide bir mekanı, tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

SEYİR TERASI

Diğer yandan, Kale'nin Kuzey Batı yakasına modern bir şekilde inşa edilen ve vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği, şehir manzarasına hakim konumdaki seyir terasının ziyaretçileri de her geçen gün artıyor.

Kafe hizmeti de veren seyir terasında misafirler sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlayarak doğanın ve denizin eşsiz manzarasını izleyebiliyor.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Giresun, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kale'de ki· restaurantin yildizi yükseli·yor - Son Dakika


Son Dakika
10:56 ATAŞEHİR'DE İŞ MERKEZİNİN DIŞ CEPHESİ YANIYOR - 1
10:55 Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio'dan ilk kare geldi
10:54 Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin çatısında yangın! Ekipler olay yerinde
10:51 Demet Özdemir, Yunan sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı
10:39 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Devam Ediyor
10:36 Gram altın 1.695 liradan işlem görüyor
10:24 Bakan Ersoy verileri peş peşe sıraladı! Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı ilk 6 ayda 23 milyonu buldu
10:23 Kontak kapattıracak artış! Motorine devasa bir zam daha geliyor
10:21 Bakan Ersoy tek tek verileri paylaştı! Türkiye'yi ilk 6 ayda 23 milyonu buldu
10:18 Araç sahiplerinin vay haline! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 11:15:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kale'de ki· restaurantin yildizi yükseli·yor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement