Kale'de kitap fuarı açıldı

Kale Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde kitap fuarı açıldı.

Kale Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde kitap fuarı açıldı.

Kale Kaymakamı Mehmet Güder ve Belediye Başkanı Murat Koca'nın katılımlarıyla açılan fuar, kaleli öğrencileri ve kitapseverleri ağırladı.

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Güder, kitapların bilgi ve tecrübeyi koruyan ve geleceğe taşıyan eserler olduğunu söyledi.

Sosyal ve kültürel gelişimine kitabın önemli katkılar sağladığını aktaran Güder, öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya ise ilçede ilk defa böyle bir fuar düzenlendiğini belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitapların, insan hayatını kolaylaştıran, insanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olan kaynaklar olduğunu aktaran Akkaya, "Okuyarak öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini arttırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar." diye konuştu.

Fuara, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Davutoğlu'nun eski danışmanı, İmamoğlu ile askerlik fotoğrafını paylaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine