Kale'de kitaplar öğrencisiz kalmasın etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitaplar öğrencisiz kalmasın etkinliği düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve beraberindekiler Kale İzollu İlkokulu öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek uzaktan eğitimle ilgili öğrencilerle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Bıçak ve beraberindekiler öğrencilere hikaye kitapları ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaymakam Bıçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hem ülkenin hem de dünya genelinde sıkıntılı günlerden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu salgının bir an önce son bulması için ülke genelinde gerekli tedbirler alınarak bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Bu tedbirlerden biride öğrencilerimize eğitimin uzaktan verilmesidir. Bugün bu tedbir kapsamında evlerinde uzaktan eğitim alan İzollu İlkokulu öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek onlara moral motivasyon vermek istedik. Bu etkinliği düzenleyen kurumlarımıza ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu salgının bir an önce son bularak öğrencilerimizin tekrar sınıflarında yüz yüze eğitim almalarını temenni ediyorum."

Etkinliğe Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak ve öğretmenler de katıldı.