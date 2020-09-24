Kale'de korona denetimi - Son Dakika

Kale'de korona denetimi

Malatya'nın Kale İlçesinde, Covid-19 denetimi yapılarak, kurallara uymayanlar uyarıldı.

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Malatya'nın Kale İlçesinde, Covid-19 denetimi yapılarak, kurallara uymayanlar uyarıldı.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Rıdvan Demirel, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat'ın katıldığı denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olunması istendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının daha fazla yayılmaması için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, kurallara uymayanlar ise ikaz edildi - MALATYA

Koronavirüs, Jandarma, Malatya, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kale'de korona denetimi - Son Dakika

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