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Kale'de "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" yapıldı - Son Dakika

Kale'de "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" yapıldı

23.12.2021 15:58
Kale'de "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" kapsamında suyun önemi ve çevre bilinci anlatıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" kapsamında suyun önemi ve çevre bilinci anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kale Kaymakamlığı başkanlığında İzollu İlkokulu tarafından yürütülen "Bende Varım" ve "Doğa Muhafızları" projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlikte MASKİ Genel Müdürlüğü tiyatro ekibi Şen Şakrak Kuklalar ve Çocuk Kabaresi gösterimi yapıldı.

"Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" adlı programda, Keloğlan'ın su tasarrufu gösterisi gerçekleştirildi, Hacivat ve Karagöz ile kukla oyunları sahnelendi, müzik dinletisi yapıldı.

Etkinlikte suyun insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu, suyun bilinçli bir şekilde kullanılmasının önemi, çevre kirliliğinin zararları ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmanın önemi hakkında öğrencilere eğitici bilgiler verildi.

Programa MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilgiye Pala, İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de 'Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kale'de "Kültürel Miraslarımız ve Doğa Etkinliği" yapıldı - Son Dakika
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