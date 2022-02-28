Kale'de Kur'an kursu eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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Kale'de Kur'an kursu eğitimleri sürüyor

28.02.2022 16:23
Kale'de Kur'an kursu eğitimleri sürüyor

Kale İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu için başlatılan Kur'an kursu eğitimleri devam ediyor.

Kale İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu için başlatılan Kur'an kursu eğitimleri devam ediyor.

İlçe Müftü Vekili Murat Karakaya, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurdun dört bir yanında açılan ve vatandaş tarafından büyük ilgi gören 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında milli ve manevi değerlerini öğrenen örnek nesil yetiştiğini söyledi.

Karakaya, kurslarda, sevgi, saygı ve doğruluğun güzelliği, yalan ve iftiranın kötülüğü gibi dini değerlerin yanı sıra temel dini vecibelerin de öğretildiğini kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Murat Karakaya, Hisarcık, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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