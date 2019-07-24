Son Dakika Haberleri: Kale'de kuran kursları arası futbol turnuvası
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Kale'de kuran kursları arası futbol turnuvası

28 dakika önce

Kale ilçesinde kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

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Kale ilçesinde kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Kale Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan halı sahada düzenlenen turnuvaya İlçe Müftülüğüne bağlı 8 kuran kursunda eğitim alan öğrenciler katıldı.
Turnuvanın final maçında Mahmut Dursun Kuran Kursu, Bağlıca Kuran Kursunu yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları final maçı sonrası düzenlenen törenle verildi.
Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin ilçe gençlerinin birbirlerini tanıyarak kaynaşmalarına vesile olduğunu belirtti.
Kupa törenine İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, İlçe Müftülüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kuran-ı Kerim, Futbol, Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:33 Kaynak: AA
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