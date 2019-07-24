Kale'de kuran kursları arası futbol turnuvası

Kale
ilçesinde kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Kale Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan halı sahada düzenlenen turnuvaya İlçe Müftülüğüne bağlı 8 kuran kursunda eğitim alan öğrenciler katıldı.
Turnuvanın final maçında Mahmut Dursun
Kuran Kursu, Bağlıca Kuran Kursunu yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları final maçı sonrası düzenlenen törenle verildi.
Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin ilçe gençlerinin birbirlerini tanıyarak kaynaşmalarına vesile olduğunu belirtti.
Kupa törenine İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, İlçe Müftülüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.