Kale'de Kuran kursu öğrencileri buluştu
1 saat önce
Malatya'nın Kale ilçesinde yaz kuran kurslarına devam eden öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05 Kaynak: AA
'nın Kale
ilçesinde yaz kuran kurslarına devam eden öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, ilçede bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, yaz kuran kurslarına katılan öğrencilere yönelik sosyal aktiviteler yaptıklarını belirtti.
Yapılan etkinliklerle öğrencilerin cami ortamının ve din eğitimini daha da benimseyeceklerine dikkati çeken Bekiroğlu, aynı zamanda da kaynaşma ve dayanışma açısından da önemli bir unsur olduğunu ifade etti.
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