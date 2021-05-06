Kale'de lise öğrencilerine sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik eğitim verildi - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde 6 tarih öğretmeni tarafından lise öğrencilerine sözde Ermene soykırımı iddiaları ve tarihsel gerçeklerle ilgili eğitim verildi.

Mustafa Şipar Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Barış Başıbütün rehberliğinde çevrim içi düzenlenen toplantıda Kale Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 6 tarih öğretmeni tarafından 970 lise öğrencisine Tehcir Kanunu, sözde Ermeni soykırım iddiaları ve gerçekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tarihsel gerçeklerin bilincinde olmasının önemine dikkat çekti.