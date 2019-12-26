Kale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Kale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

6 saat önce

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Malatya'nın Kale ilçesinde anıldı.

Kale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı, System.String[]

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Malatya'nın Kale ilçesinde anıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenci ve öğretmenler tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve şiirler okundu.

Programda İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy'u konu alan tiyatro gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Program Mehmet Akif Ersoy'u anlatan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Etkinliğe Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir vekili Nazım Bayer, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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