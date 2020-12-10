Kale'de minik eller e-Twinning projesinde - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde "Minik eller", e-Twinning projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

İzollu İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni İlknur Uğur, yaptığı açıklamada, e-Twinning Ste Matematik ve Masal Projesi kapsamında, okul öncesi öğrencilerinin fen, matematik, teknoloji ve mühendislik konularını kullanarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini ve 21. yüzyılın gereklerini kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ile çocuklara damıtma sistemi tasarlayarak evde bitkilerini kendileri yokken bile sulamayı ve az su kullanarak su tasarrufu sağlamayı öğrettiklerini ifade eden Uğur, gelecekte bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak dünya miraslarına nasıl sahip çıkılacağını ve kendilerinden sonrası için nasıl bir dünya bırakmaları gerektiğini kavramalarını sağladıklarını, çocukların doğanın sunduğu imkanları nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini kaydetti.