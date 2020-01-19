Kale'de muhtarlarla toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Kale'de muhtarlarla toplantı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, ilçede yapılacaklar ve sorunlar ele alındı.

Kale'de muhtarlarla toplantı düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, ilçede yapılacaklar ve sorunlar ele alındı.


İlçede, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı. Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkanı Vekili Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.


Vali Baruş toplantı öncesi yaptığı konuşmada, "Kale ilçemiz yeni ilçelerimizden ve her geçen gün gelişmeye tam anlamıyla bir ilçe görünümü kazanmaya çalışan bir yer. Bu anlamda bizlerde elimizden gelen desteği vererek Kale'nin hak ettiği yere gelmesi noktasında ve vatandaşlarımızın layık oldukları hizmetleri alması hususunda sizlerle birlikte çalışarak hem ilçemize hem de ilimize hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Toplantıda, kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ayrıca Yeşilay Malatya Şube Başkanlığı yetkilisi tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bilgilendirme yapıldı.


İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.


Toplantı sonunda muhtarlar, kamu kurum ve kuruluş yetkililerini ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler. - MALATYA

Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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