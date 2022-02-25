Kale'de öğrencilere 15 Temmuz darbe girişimi konulu konferans verildi - Son Dakika

Kale ilçesinde lise öğrencilerine 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimiyle ilgili konferans verildi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesindeki konferansta, hain darbe girişimini ve sonrasını bir kaç saate sığdırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Birlik çağrısında bulunan Uludağ, şunları kaydetti:

"Birlik olursak, güçlü oluruz ama birey olursak bölünürüz. Bu sebeple siz gençlere çok önemli görevler düşüyor. Bu ülkenin geleceği için sizler çok önemlisiniz. Nasıl ki geleceğiniz için şu an planlama yapıyorsak, gelecekte iş hayatımız ile ilgili planlar yapıyorsak geleceğimizi inşa edeceğimiz bu topraklar içinde bir şeyler yapmalıyız."

Kadın Kolları Genel Başkanı Aslı Gizem Gündüz de geleceğin teminatı olan gençler için çalıştıklarını belirtti.