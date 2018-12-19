Kale'de Öğrencilere Lgs Sınavı Anlatıldı

Kale
ilçesinde öğrencilere Liseye Geçiş Sınavı (LGS
) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesine ait konferans salonunda, ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde rehber öğretmen Sevinç Yazgan bilgi verdi.
LGS'nin 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı belirten Yazgan, sınavın isteğe bağlı ve sadece 8. sınıf müfredatını kapsayan 90 sorudan oluşacağını belirtti.
Öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerine ağırlık vermeleri gerektiğine değinen Yazgan, öğrencilerin her gün aynı saatte başlayarak en az üç saat ve iki farklı derse çalışmaları gerektiğini söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya
da Kale ilçesi olarak LGS'de bu yıl öğrencilerden ilçe bazında beklentisinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Seminere İlçe Milli EğitimŞube Müdürü Akın Ergen, Halk Eğitim Müdürü Aziz Ayaz, okul müdürleri, branş öğretmenleri ve 8. sınıf öğrencileri katıldı.