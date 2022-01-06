Kale'de öğretmen ve öğrencilere "ekolojik okuryazarlık" eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde öğretmen ve öğrencilere ekolojik okuryazarlık eğitimi verildi.

Kale'de "Ekolojik minikler eTwinning Projesi" kapsamına İnönü Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Kaçmazoğlu tarafından online olarak "Herkes için ekolojik okuryazarlık eğitimi düzenlendi.

Kaçmazoğlu, eğitimde, ekolojinin temel kavramları ve tanımları, insan-çevre etkileşimi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre eğitimi, 21. yüzyıl bireylerinde bulunması gereken beceriler, okuryazarlık ve ekolojik okuryazarlık konularında katılımcılara bilgiler verdi.