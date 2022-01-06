Kale'de ORKÖY kapsamında toplantı yapıldı - Son Dakika

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında toplantı düzenlendi.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol tarafından ORKÖY hibe ve kredi desteklemeleri, başvuru şartları, hakkında bilgiler verildi.

Doğruyol, konuşmasında, amaçlarının orman köylüsünün yerinde kalkınmasını sağlayarak hem yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hem de orman köylüsünü tüketen değil üreten bir toplum haline getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya orman köyleri muhtarları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.