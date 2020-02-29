Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.

Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli, kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi etkinlikleri kapsamında Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kurslarındaki kursiyerlere Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve Kale İlçe Devlet Hastanesinde görevli hemşire Derya Sezer tarafından sağlıklı beslenme ile ilgili kursiyerlere eğitim verildi.

Derya Sezer, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki eğitimde, vücudumuzdaki hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğelerinin yeterli miktarda alınması gerektiğini belirterek, "Vücudumuzun tüm besin maddelerine ihtiyacı vardır. Koronavirüse karşı ise ellerinizi sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkayın, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve ellerinizi su ve sabunla yıkayın soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile bir metreden yakın temastan kaçının." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]