Son Dakika Haberleri: Kale'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

Kale'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

42 dakika önce

Malatya'nın Kale ilçesinde sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Kale'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Kale Devlet Hastanesi önünde başlayan ve trafiğe kapatılan D-300 kara yolunda devam eden yürüyüş, Kaymakamlık önünde sona erdi.

Yürüyüşe Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Güden, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, hastana personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara Kaymakamlık bahçesinde kurulan stantta, kansere karşı sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin koruyuculuğu hakkında bilgi verildi.

Ayrıca katılımcılara kolon kanseri taraması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:56 Kaynak: AA
Kale Devlet Hastanesi, Kaymakamlık, Malatya, Kale, Sağlık
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