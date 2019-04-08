Kale'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Malatya
'nın Kale
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Kale İlçe Emniyet Amirliği tarafından Kale Merkez
Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.
Programa, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hamdi Güden, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya
, polis memurları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Kale Devlet Hastanesi
Müdürü Bülent Pamukçu
ve hastane personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, ziyaretten dolayı Pamukçu ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.