Son Dakika Haberleri: Kale'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Kale'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kale'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kale İlçe Emniyet Amirliği tarafından Kale Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hamdi Güden, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, polis memurları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kale Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu ve hastane personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, ziyaretten dolayı Pamukçu ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:13 Kaynak: AA

Malatya, Polis, Kale, Güncel
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