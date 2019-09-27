Son Dakika Haberleri: Kale'de 'Senden İhracatçı Olur' projesi toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kale'de 'Senden İhracatçı Olur' projesi toplantısı

54 dakika önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve Denizli'ye yeni ihracatçıların kazandırılmasının hedeflendiği "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında Kale ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kale'de 'Senden İhracatçı Olur' projesi toplantısı, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen ve Denizli'ye yeni ihracatçıların kazandırılmasının hedeflendiği "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında Kale ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


"Senden İhracatçı Olur" projesi ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırması hedefleniyor. İhracat girişimcilik ruhunu aşılamayı hedefleyen proje ile kentte faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak Denizli'nin ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı devam ediyor. Bu kapsamda bir bilgilendirme toplantısı daha Kale ilçesinde gerçekleştirildi.


Toplantıya, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Demirkan katılım sağladı. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çorum kalesi, 'kalekondu'lara teslim
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:46:12. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kale'de 'Senden İhracatçı Olur' projesi toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]