Kale'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Denizli'nin Kale ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerle engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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