Son Dakika Haberleri: Kale'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kale'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Kale'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerle engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Denizli, Kale, Güncel
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